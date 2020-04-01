Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikTürkiye'de korona virüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 214 olduSağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle Türkiye'de vefat edenlerin sayısının 214'e yükseldiğini belirterek, "Toplam vaka sayısı 13 bin 531, iyileşen hasta sayısı 243...
01.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:06
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Türkiye 'de korona virüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 214 oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle Türkiye'de vefat edenlerin sayısının 214'e yükseldiğini belirterek, "Toplam vaka sayısı 13 bin 531, iyileşen hasta sayısı 243 oldu" dedi.
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AK Parti infaza ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM'ye verdi
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "65 yaşanın doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunun kadınlar ve adli tıp raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarla konutta infazını mümkün hale getiriyoruz" dedi.
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YÖK'ten kayıt dondurma hakkı
YÖK Başkanlığı yeni bir karar alarak isteyen üniversite öğrencilerinin 2019-2020 Bahar Dönemi kayıtlarını dondurabileceklerini açıkladı.
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Bilet fiyatları vatandaşı isyan ettirdi
İstanbul'da yurtlardaki karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar otobüs bilet fiyatlarına isyan etti.
(İHA)
Türkiye 'de korona virüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 214 oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle Türkiye'de vefat edenlerin sayısının 214'e yükseldiğini belirterek, "Toplam vaka sayısı 13 bin 531, iyileşen hasta sayısı 243 oldu" dedi.
...
AK Parti infaza ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM'ye verdi
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "65 yaşanın doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunun kadınlar ve adli tıp raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarla konutta infazını mümkün hale getiriyoruz" dedi.
...
YÖK'ten kayıt dondurma hakkı
YÖK Başkanlığı yeni bir karar alarak isteyen üniversite öğrencilerinin 2019-2020 Bahar Dönemi kayıtlarını dondurabileceklerini açıkladı.
...
Bilet fiyatları vatandaşı isyan ettirdi
İstanbul'da yurtlardaki karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar otobüs bilet fiyatlarına isyan etti.
(İHA)
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Kaynak: İHA
Etiketler: Fahrettin Koca, AK Parti, Türkiye, Güncel