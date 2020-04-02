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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

02.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:26
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
"Son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti, can kaybı sayısı 277'ye çıktı"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 277'ye yükseldiğini açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Taşçıoğlu için baş sağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsten hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı paylaşımında bulundu.
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Dünyanın Covid-19 ile mücadelesi sürüyor Dünya korona virüs salgınıyla savaşını sürdürüyor. Şu ana kadar vaka sayısı bir milyona dayandı, 47 binden fazla da can kaybı var. İşte salgınla mücadelede dünya genelinde son durum.
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Virüs ABD'de neden hızla yayıldı '
Dünya genelinde kovid-19 tablosuna bakıldığında hastalık en fazla ABD'ye bulaştı. Şu an için bu rakam 216 bin. bu da demek oluyor ki, salgının merkezi çin'i üçe katlamak üzere. peki virüs ABD'de neden hızlı yayıldı' İşte uzmanlardan cevabı.
(İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Günün Özeti

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı, Güncel

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