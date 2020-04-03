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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikBakan Koca: "Test sayımız düne göre 4 binin üstünde artış gösterdi"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayımız düne göre 4 binin üstünde artış gösterdi.

03.04.2020 18:05 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:10
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Bakan Koca: "Test sayımız düne göre 4 binin üstünde artış gösterdi"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayımız düne göre 4 binin üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı" dedi.
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Korona bir milyondan fazla kişiye bulaştı
200'ye yakın ülkeye bulaşarak pandemiye dönüşen korona salgınıyla mücadele sürüyor. Ölümcül virüs bir milyondan fazla kişiye bulaştı, elli binden fazla insan hayatını kaybetti.Sevindiren haberse 200 bin insan sağlığına kavuştu. işte dünya genelinde salgın notları.
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EPDK'dan Elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin flaş karar
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin "Kıyasen Fatura Düzenlemesinin" bütün vatandaşların sağlığı için hayata geçirilecek olan ve sınırlı süre için uygulanacak bir düzenleme olduğunu açıkladı.
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Virüs ABD'de neden hızla yayıldı '
Dünya genelinde kovid-19 tablosuna bakıldığında hastalık en fazla ABD'ye bulaştı. Şu an için bu rakam 216 bin. bu da demek oluyor ki, salgının merkezi çin'i üçe katlamak üzere. peki virüs ABD'de neden hızlı yayıldı' İşte uzmanlardan cevabı.
(İHA) Günün Özeti

Kaynak: İHA

Etiketler: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Amerika Birleşik Devletleri, Fahrettin Koca, Güncel

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