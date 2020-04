Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSağlık Bakanı Koca: "Bugün kaybettiğimiz 69 kişi ile toplam can kaybımız 425'i buldu"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam vaka sayımız 20 bin 921 oldu. Bugün kaybettiğimiz 69 kişi ile toplam can kaybımız 425'i buldu. Şu an tedavisi devam eden hastalarımızdan bin 251'i yoğun bakımdadır. Bunların 867'si solunum cihazına bağlı durumdadır. 484 hastamız ise iyileşerek taburcu edilmiştir" dedi....Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyükşehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzeri uyguladığımız sokağa çıkma yasağını 20 yaş altına da getirdik. Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü doğumlular sokağa çıkamayacaktır" dedi....THY, iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar iptal ettiTürk Hava Yolları(THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, korana virüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehirden havayoluyla çıkışların da 15 gün süreyle geçici durdurulacağı gerekçesiyle THY'nin İç hatlarda 14 büyükşehre yapılan kısıtlı sayıdaki iç hat seferlerinin 20 Nisan tarihine kadar iptal edileceğini açıkladı....İstanbul'da toplu taşıma araçlarında yüzünde maskesi olmayanlar alınmayacakİstanbul'da otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcuların alınmayacağı öğrenildi.........İçişleri Bakanlığının Mart ayı raporu dikkat çektiİçişleri Bakanlığı Mart ayına yönelik yayınladığı faaliyet raporunda, uyuşturucu, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele konularında Covid-19 salgınına rağmen taviz verilmediği çok sayıda operasyonlar yapıldığı ve şüpheli kişilerin yakalandığı görüldü.(İHA)

Kaynak: İHA