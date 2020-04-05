Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSağlık Bakanı Koca son 24 saatteki verileri paylaştıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 76 kişi artarak 501'e yükseldiğini açıkladı.

05.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 05.04.2020 19:03
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Sağlık Bakanı Koca son 24 saatteki verileri paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 76 kişi artarak 501'e yükseldiğini açıkladı.
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18-20 yaş aralığında sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar belli oldu
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı kapsamında 81 il valiliğine 18-20 yaş arasındaki gençlerle ilgili istisnaları içeren ek bir genelge daha gönderdi. Genelge kapsamında 18-20 yaş arasında olup kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, özel sektörde düzenli çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar ile mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Yasaktan muaf olanlar, istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri göstermek zorunda olacak.
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Bakan Selçuk; "93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında yapılan düzenlemeyle, 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.
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İspanya 'da korona virüsten ölenlerin sayısı 12 bin 418'e yükseldi
İspanya'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 674 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 12 bin 418'e yükseldi.
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Sürekli maske takılmalı mı, takılmamalı mı? DSÖ; 'Hasta olanlar maske takmalı'
Salgınla mücadele ederken sürekli maske takılmalı mı? Sorusu gündemdeki yerini koruyor. DSÖ de hasta olanların maskeyi sürekli takması gerektiğini söyledi. Korona virüs salgınına karşı maske takılmalı mı? Maskesiz dolaşmak bizi virüslere açık hale mi getirir? Toplumun aklında maske takılmasıyla ilgili birçok soru işareti var.
(İHA) Günün Özeti

Kaynak: İHA

Etiketler: Fahrettin Koca, İspanya, Güncel

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