Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 73 kişi hayatını kaybetti, can kaybı sayısı 574'e çıktı"Sağlık Bakanlığı, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 73 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 574'e yükseldiğini açıkladı...."66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı"Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "(Korona virüs bağlantılı) Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı" dedi....15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldıTürkiye'de yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının artmasıyla ile birlikte sokaklar neredeyse tamamen boşaldı. Pazartesi günleri ise büyük yoğunluğun yaşandığı İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 9'lara kadar düşerken, az sayıda sürücünün gözlendiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi....Korona kabusu dünyayı tehdit etmeyi sürdürüyor Dünya genelinde korona virüs kabusu sürüyor. Salgından en fazla etkilenen Avrupa'da can kaybı 50 bine yaklaştı. İtalya ise 16 bine yaklaşan ölü sayısıyla karantinayı bitirmeye hazırlanıyor. İşte dünya genelinden salgın notları.........Konfeksiyon atölyesine kaçak maske operasyonuOsmaniye'de bir konfeksiyon atölyesinde 9 bin 662 kaçak maske ele geçirildi.(İHA)

Kaynak: İHA