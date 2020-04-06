Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

06.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:37
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 73 kişi hayatını kaybetti, can kaybı sayısı 574'e çıktı"
Sağlık Bakanlığı, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 73 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 574'e yükseldiğini açıkladı.
...
"66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "(Korona virüs bağlantılı) Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı" dedi.
...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı
Türkiye'de yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının artmasıyla ile birlikte sokaklar neredeyse tamamen boşaldı. Pazartesi günleri ise büyük yoğunluğun yaşandığı İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 9'lara kadar düşerken, az sayıda sürücünün gözlendiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.
...
Korona kabusu dünyayı tehdit etmeyi sürdürüyor Dünya genelinde korona virüs kabusu sürüyor. Salgından en fazla etkilenen Avrupa'da can kaybı 50 bine yaklaştı. İtalya ise 16 bine yaklaşan ölü sayısıyla karantinayı bitirmeye hazırlanıyor. İşte dünya genelinden salgın notları.
........
Konfeksiyon atölyesine kaçak maske operasyonu
Osmaniye'de bir konfeksiyon atölyesinde 9 bin 662 kaçak maske ele geçirildi.
(İHA) Günün Özeti

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel

Haberin Videosu :

Günün Özeti
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Günün Özeti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs Türkiye’de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı! Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı!
İtalya’da ölü sayısı hızla artıyor! 24 saatte 636 can kaybı yaşandı Haberler
İtalya'da ölü sayısı hızla artıyor! 24 saatte 636 can kaybı yaşandı
Bakan Soylu: Acil durum yönetimine geçtik, yeni kısıtlamalar gelebilir Haberler
Bakan Soylu: Acil durum yönetimine geçtik, yeni kısıtlamalar gelebilir
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar toplandığı belli oldu Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar toplandığı belli oldu
İngiltere’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bini aştı Haberler
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bini aştı
Erdoğan: Maske ücretsiz dağıtılacak, 2 salgın hastanesi yapılacak Haberler
Erdoğan: Maske ücretsiz dağıtılacak, 2 salgın hastanesi yapılacak
İtalya ve İspanya’nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye’den yardım istedi Haberler
İtalya ve İspanya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den yardım istedi

Son Dakika Güncel Haberleri

20:08: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi - Haber 20:08: KOSGEB Gaziantep Müdürü Gözek, Londra'daki ailesiyle Kovid-19'dan kurtulmaya çalışıyor - Haber 20:08: Köprü altından geçen otomobilin üzerine su tahliye borusu düştü - Haber 20:07: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI - Haber 20:07: BAĞCILAR'DA KARANTİNAYA ALINAN DÖRDÜNCÜ BİNANIN GÖRÜNTÜSÜ - Haber 19:48: Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bin 217'ye yükseldi - Haber 19:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik - Haber 19:13: Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi - Haber 19:11: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı - Haber 18:58: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü - Haber 16:16: Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi - Haber