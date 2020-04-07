Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik"Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki iki hastaneyi 45 günde bitireceğiz"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanı bin hastanelik orada bir proje devam ediyor.

07.04.2020 18:35 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:44
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
"Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe 'deki iki hastaneyi 45 günde bitireceğiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanı bin hastanelik orada bir proje devam ediyor. Aynı şekilde Sancaktepe'deki havaalanının olduğu kısmı bin odalık orada da bir katlık hastaneyi yapıyoruz. Bunları süratle 45 gün içerisinde bitireceğiz. Buraları halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu hastanenin yapımına başlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu alanda salgın için hastane yapılacağını belirtti. Sancaktepe'de yapılacak olan 1000 yataklı hastanenin çalışmalarına başlandı.
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Korona virüs salgını yayılmaya devam ediyor
Dünya genelinde Korona virüs kabusu sürüyor. Virüsün yayıldığı Çin'de bir ilk yaşandı, aylardır ilk kez salgından ölen olmadı. Kovid-19 tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson da yoğun bakıma alındı. İşte dünya genelinden salgın notları.
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Koronaya cepten takip
Korona virüsü bazı ülkeler cep telefonuyla takip ediyor. Yeni sistemde virüslü biriyle karşılaşıldığında telefondan bilgilendirme gönderiliyor. Aynı bilgilendirme merkeze de iletiliyor. işte detaylar.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan bilinçli su kullanımı uyarısı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Korona virüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde hijyen kurallarına uyarken suyumuzu bilinçli ve tasarruflu bir şekilde kullanalım" dedi.
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Avcılar'da silahlı soyguncular kamerada
İstanbul Avcılar'da bir tekel bayisine silahla giren 3 soyguncu, çalışanı etkisiz hale getirdi ve bir miktar parayı çalarak kaçtı. Silahlı soygun anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Telefonuna bakarken raylara düşen kadın ölümden kıl payı kurtuldu
Rusya'da metro istasyonunda telefonuna bakarken dengesini kaybedip raylara düşen kadın, istasyonda bulunanların metroyu durdurması ile ölümden son anda kurtuldu.
(İHA) Günün Özeti

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Yeşilköy, Güncel

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