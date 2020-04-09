Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'deSosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikleri göre, pandemi tedavisine yönelik ilaçlar hastanelerce temin edilebilecek ve pandemi...

09.04.2020 18:45 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:55
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikleri göre, pandemi tedavisine yönelik ilaçlar hastanelerce temin edilebilecek ve pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilecek.
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İşten çıkarma 3 ay süreyle yasaklanıyor
Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında yeni bir teklif hazırlandı. Teklife göre işten çıkarmalar 3 ay süreyle yasaklanacak, işsizlik maaşı alamayanlara günlük 39.24 TL ödenecek.
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Maske ve eldiven atıkları için genelge
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayımlandı.
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Dünya korona virüsle mücadele ediyor
Dünya genelinde Korona virüs kabusu sürüyor. Virüs toplamda 1,5 milyondan fazla kişiye bulaştı. Karantinanın sona erdiği vuhan'a da ilk yolcu uçağı indi.
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"Evcil hayvanlardan virüs bulaşmaz"
Dünya Sağlık Örgütü önemli bir konuya değindi. Evimizdeki evcil hayvanlarımızdan insana korona virüs bulaşmadığını söyledi. Veteriner hekimler de aynı görüşte.
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Ünlü sunucu Burak Akkul korona virüsü yendi
Korona virüs nedeniyle tedavi gören ünlü sunucu Burak Akkul hastalığı yendiğini duyurdu. Akkul hasta yatağından çektiği videoda "Yendim seni korona" diyerek hastalığı yendiği söyledi. Ayrıca Burak Akkul'un eşi Seda Akkul da videoda eşinden sonra söz alarak hastalığı yendiklerini duyurdu.
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Köln 'de açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı camide ezan ilk kez hoparlörlerden okundu
Almanya'nın Köln kentinde açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Köln Merkez Camii'nde ilk kez ezan dışarıda hoparlörlerden okundu.
(İHA) Günün Özeti

Kaynak: İHA

Etiketler: Köln, Güncel
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