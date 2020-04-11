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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSağlık Bakanı Koca: "Toplam vefat sayısı bin 6 oldu"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam test sayımız 307 bin 210 oldu.

11.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:50
Günün Özeti
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Sağlık Bakanı Koca: "Toplam vefat sayısı bin 6 oldu"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam test sayımız 307 bin 210 oldu. Bugün 30 bin 864 yeni test yaptık. 4 bin 747 yeni vakamız var. Bugün vefat eden 98 vatandaşımızla beraber toplam vefat sayısı bin 6 oldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı 281 vakamızla beraber toplamda 2 bin 423 hastamız iyileşti" dedi.
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(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Güncel
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