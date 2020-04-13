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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

13.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:35
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
İletişim Başkanlığı: "İçişleri Bakanı Soylu'nun istifası kabul edilmedi"
İletişim Başkanlığı, "Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir" denildi.
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Soylu istifa etti, FETÖ'cüler ve PKK yandaşları sevinç çığlıkları attı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa etmesinin ardından FETÖ'cüler ve PKK yandaşları sevinç çığlıkları atmaya başladı.
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Sokağa çıkma yasağına uymayan 24 bin kişiye ceza kesildi 31 ilde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi. İki gün boyunca yapılan denetimlerde 24 bin kişiye ceza kesildi.
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Sokağa çıkma yasağı sona erdi, çalışanlar yollara düştü
İçişleri Bakanlığı tarafından 11 Nisan ile 13 Nisan arasında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasak, bu gece saat 00.00'da ise sona ermişti. Yasağın bitmesiyle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar iş yerlerine gitmek için sabah saatlerinde yola koyuldular.
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Türkiye'de son 24 saatte korona virüsten 97 kişi daha hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 97 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 198 olduğunu açıkladı.
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Dünya genelinde en fazla vaka ABD'de
Korona virüs salgını dünyaya yayılmaya devam ediyor. En fazla vakanın olduğu ABD'de de bir günde 1831 kişi hayatını kaybetti. Korona virüsü yenen ingiltere Başbakanı da taburcu oldu.
(İHA) Günün Özeti

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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