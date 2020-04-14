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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikİnfaz Kanun Teklifi kabul edildiCeza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Teklifi kabul edildi.

14.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:20
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
İnfaz Kanun Teklifi kabul edildi
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Teklifi kabul edildi
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Türkiye'de son 24 saatte 98 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 98 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 296 olduğunu açıkladı.
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Dünya genelinde koronadan ölenlerin sayısı 120 bine yükseldi
Korona virüs ile mücadelede ülkeler tedbirlerini arttırırken dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bine yükseldi.
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Sokağa çıkma yasağı sona erdi, çalışanlar yollara düştü
İçişleri Bakanlığı tarafından 11 Nisan ile 13 Nisan arasında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasak, bu gece saat 00.00'da ise sona ermişti. Yasağın bitmesiyle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar iş yerlerine gitmek için sabah saatlerinde yola koyuldular.
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THY dış hat seferlerini 20 Mayıs'a kadar erteledi
Türk Hava Yolları (THY), tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs'a kadar durdurduğunu duyurdu.
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Çernobil'deki yangın 10 gündür söndürülemiyor
Ukrayna'nın Çernobil Bölgesi'nde çıkan yangının 10 gündür söndürülemiyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken alevler, Çernobil Nükleer Santrali'ne doğru ilerliyor.
(İHA) Günün Özeti

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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