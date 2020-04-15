Günün Özeti

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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikÜlke genelindeki cezaevlerinden tahliyeler başladıYeni infaz yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

15.04.2020 18:21 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:31
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Ülke genelindeki cezaevlerinden tahliyeler başladı
Yeni infaz yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliyerler de başladı.
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Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 107 kişi hayatını kaybetti"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 107 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise bin 403 olduğunu açıkladı.
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Dünya genelinde korona vaka sayısı 2 milyonu aştı
Dünya çapında yayılmaya devam eden ve pandemi olarak kabul edilen korona virüs vaka sayısı dünya genelinde 2 milyonu aştı, ölü sayısı ise 126 bin 754'e yükseldi.
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Bakan Akar'dan askerlik süresinin uzatılmasına ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi Nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir" dedi.
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Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde korona virüsü önlemleri
Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, korona virüs tedbirlerinin titizlikle uygulandığı Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde, şimdiye kadar Covid-19 vakasına rastlanmazken, bölgenin salgın yönünden izole kalması için de büyük çaba gösteriliyor.
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Vali Yerlikaya, Oda Başkanları ile video konferans toplantısı yaptı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, oda başkanları ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.
(İHA) Günün Özeti

Kaynak: İHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Güncel
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