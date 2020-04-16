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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikSağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişi hayatını kaybetti"Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise bin 518olduğunu açıkladı.

16.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:35
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişi hayatını kaybetti"
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise bin 518olduğunu açıkladı.
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Ekonomi paketi yasalaştı Üç ay süreyle işten çıkarmalar yasaklanacak; İşverenler çalışanları yine 3 ay süreyle ücretsiz izine çıkarabilecek. Bu süreler Cumhurbaşkanı tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek.
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Fahiş fiyat için yeni kurul oluşturuluyor
Corona virüsle mücadele kapsamında "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu" oluşturulacak. Madde Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Covid-19 ekonomik paketine eklendi.
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NATO Savunma Bakanları Covid-19 gündemiyle toplandı
NATO Savunma Bakanları, Covid-19 gündemiyle video konferans yoluyla bir araya gelirken, toplantıda krizle mücadelede atılacak adımlar konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.
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Motorinde 21 kuruşluk indirim
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 21 kuruş indirim yapıldı.
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Konut satışları Mart ayında yüzde 3,4 arttı
Türkiye genelinde konut satışları 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 oranında artarak 108 bin 670 oldu.
(İHA) Günün Özeti

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Ekonomi, Güncel
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