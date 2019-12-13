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Günün stresini davul zurna ile atıyorlar

Tokat'ta doktor, polis, avukat, öğretmen ve ev hanımlarından oluşan grup, davul zurna eşliğinde folklor oynayarak hem stres atıyor hem de spor yapıyor.

13.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:43Günün stresini davul zurna ile atıyorlar
'ta doktor, polis, avukat, öğretmen ve ev hanımlarından oluşan grup, davul zurna eşliğinde folklor oynayarak hem stres atıyor hem de yapıyor.

Tokat'ta halk oyunu tutkunları mesai bitiminde haftada üç gün bir okulun spor salonunda buluşuyor. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursa katılan yaklaşık 30 kişi hem halk oyunlarını öğreniyor hem de günün stresini atıyor. Aynı zamanda spor yaparak zinde kalmayı hedefleyen grup, davul zurna eşliğinde yöresel oyunları icra ediyor. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli festivallere katılan ekip, halk oyunları kültürünün yaşatılmasına da katkı sağlıyor. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ulusal Hakemi ve Halk Oyunları Usta Öğreticisi Ahmet Dertli, yaklaşık 10 yıldır halk eğitim merkezi bünyesinde yetişkinler kursuna devam ettiklerini söyledi. Akşamları insanları hem televizyon ekranı başından kurtarmak hemde spor yaparak iş hayatındaki stresi azaltmayı arzu ettiklerini ifade eden Dertli, "Bir aile ortamı içerisindeyiz, bir araya gelerek günün yorgunluğunu atıyoruz. Oldukça eğlenceli geçiyor, bu günü iple çekiyorlar. Hatta yaz tatillerinde ara verdiğimiz dönemlerde ne zaman başlayacak kurslarımız diye arıyorlar" dedi.

Ana sınıfı öğretmeni Nurşen Koçhisar ise halk oyunları kursunda her yaştan ve meslekten insanın olduğunu ifade ederek, "Ben 10 yıldır bu kursa katılıyorum. Tokat halk oyunlarını öğrenerek kendi kültürümüze yakınlığımız oluyor. Öğrenciden tutun öğretmene, doktor, hemşire, ev hanımı olarak bir araya geliyoruz, iletişim kuruyoruz. Stresimizi bir şekilde atmış oluyoruz, hem de spor yapıyoruz" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından Metin Kalaycı ise kentte sosyal aktivite adına bu tür etkinliklere ilginin oldukça fazla olduğunu belirterek, "İşte kapalı bir ortamda çalıştığımız için sosyalleşmeyi özlüyoruz. Arkadaşlarımızın hepsi belli bir meslek ve yaş gurubunda, farklı düşüncelerde. Bana göre burada on numara bir çalıma oluyor" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Polis, Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

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