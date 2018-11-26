Günyaka'da Sıra Üstyapıda

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahalleleri yıllardır bekledikleri hizmetlerle tanıştırıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen 154 Mahalle Projesi ile Sarıgöl'ün mahalleleri de dönüşümü yaşıyor. Bu kapsamda, ilçenin Günyaka Mahallesi'nde 7 buçuk kilometrelik ana kanalizasyon ve 8 buçuk kilometrelik içme suyu hattı döşeme çalışmaları tamamlandı. Altyapının ardından mahallede 30 bin metrekare kilit parke taş döşeme çalışması başladı. Mahalleyi daha sağlıklı bir kanalizasyon sistemine kavuşturmak için başlatılan bir adet foseptik imalatı da tamamlandı.

"HİZMETLERDEN ÇOK MEMNUNUZ"

Günyaka Mahalle Muhtarı Gürbüz Erkurt, "Eskiden mahallemizde altyapı yoktu. Kanalizasyon ve içme suyu hatlarımız yapıldı. Şimdi de yollarımıza kilit parke taşı döşeniyor. Bu hizmetlerden çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a teşekkür ediyorum" dedi.