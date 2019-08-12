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Günyüzü Kaymakamı Çelik'ten şehit ailelerine bayram ziyareti

Günyüzü Kaymakamı Koray Çelik, Kurban Bayramı sebebiyle Günyüzülü şehitlerin ailelerine ve gazilere bayram ziyaretinde bulundu.

12.08.2019 12:32 Günyüzü Kaymakamı Çelik'ten şehit ailelerine bayram ziyareti
Günyüzü Kaymakamı Koray Çelik, Kurban Bayramı sebebiyle Günyüzülü şehitlerin ailelerine ve gazilere bayram ziyaretinde bulundu.

Günyüzü Kaymakamı Koray Çelik, Kurban Bayramı'nda şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti. Ailelerin bayramlarını kutlayan Çelik sosyal medya hesabından da konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Kurban Bayramlarını kutlamak üzere şehit ailelerimiz ve gazilerimize ziyarette bulunduk. Aziz şehitlerimizin hatıralarını yad ediyoruz, bayrama huzurla ve güvenle girmemizi sağlayan şehitlerimizin kıymetli ailelerine ve gazilerimize şükranlarımız sunarız" dedi. - ESKİŞEHİR

Yaşam

Kaynak: İHA

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