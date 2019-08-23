Haberler» Güncel» Haber

Günyüzü'nde haşhaş kapsülü alımı devam ediyor

Günyüzü İlçesi'ndeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Geçici Ekip Şefliği tarafından morfin yapımında kullanılan haşhaş kapsülü alımı devam ediyor.

23.08.2019 12:47 Günyüzü'nde haşhaş kapsülü alımı devam ediyor
Günyüzü İlçesi'ndeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Geçici Ekip Şefliği tarafından morfin yapımında kullanılan haşhaş kapsülü alımı devam ediyor.

Günyüzü mahalleleri ve ilçe merkezinde üretim yapan üreticiler, haşhaş kapsüllerini TMO Günyüzü Geçici Ekip Şefliğine teslim ediyor. Toplamda 300 ton kapsül alımı hedefleniyor. Alınan haşhaş kapsülleri depolanmadan tırlarla işlenmek ve morfin üretilmek üzere fabrikaya gönderiliyor. Üreticiler randevu sistemiyle haşhaş kapsüllerini teslim ederken, günde 2 tır kapsül alımı yapılıyor. 4,50 TL den alınan kapsülün içindeki yabancı madde, morfin oranı ve rutubet oranına göre fiyatlarda artış veya azalış olabiliyor. - ESKİŞEHİR

Toprak Mahsulleri Ofisi, Günyüzü, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:27   Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda "Malazgirt" bereketi
14:26   Türk yayıncının '11 Eylül' yorumu ABD'de tepki çekti
14:26   DHA YURT BÜLTENİ - 10
14:26   Belediye başkanının makam odasında dinleme cihazı bulundu
14:26   Çavuşoğlu-Bassil ortak basın toplantısı
14:25   Emine Bulut'un kardeşi: Bunların hakkı idam
14:25   HDP heyeti, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti