Günyüzü'nde 'Hz. Peygamber ve Gençlik' Temalı Konferans Düzenlendi

22 Kasım 2018 Perşembe 15:32



22 Kasım 2018 Perşembe 15:32

Günyüzü İlçe Müftülüğü tarafından Hz. Peygamber ve Gençlik temalı konferans düzenlendi.Mevlidi Nebi Haftası münasebetiyle Belediye Düğün Salonunda düzenlenen konferansa, İlçe Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Belediye Başkanı Remzi Arayıt, İlçe Müftüsü Ali Güler, İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Ali Güler "Gençlik insanının hazinesidir. Gençlik insanın hayata hazırlandığı, bir yandan da kendini yetiştirdiği, aslında hem dünyasını hem de ahiretini inşa ettiği bir dönemdir. Rabbim gençlerimizi güzel yolda, Peygamber Efendimiz yolunda ömürlerini harcamayı nasip etsin. Bizim bir sorumluluğumuz ve zorunluluğumuz var. Peygamberimizi her yaştaki insanı örnek alma zorunluluğu var. Peygamber Efendimizi örnek alırken, çocuğumuza, çevremizdeki insanlara da örnek olma sorumluluğumuz var. Örnek alma zorunluluğumuzu ve örnek olma sorumluluğumuzu yerine getirmek en asli görevimiz" dedi.Konferans sonrasında Günyüzü Belediyesi tarafından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. - ESKİŞEHİR