Haberler» Güncel» Haber

Günyüzü'nde kuraklık nedeniyle sulama göletleri kuruyor

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde tarımsal sulama amacıyla kullanılan göletler yetersiz yağış sebebi ile kurumaya yüz tuttu.

26.08.2019 10:41 Günyüzü'nde kuraklık nedeniyle sulama göletleri kuruyor
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde tarımsal sulama amacıyla kullanılan göletler yetersiz yağış sebebi ile kurumaya yüz tuttu.

Günyüzü ilçesine bağlık mahallelerde bulunan göletler, kuraklık tehdidi altında. Bu göletler arasında bulunan ve ilçeye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Beyyayla mahallesi yolu üzerinde bulunan gölet, nerede ise tamamen kurumak üzere. Yılın yağışsız geçmesi nedeniyle kuruyan göletler yüzünden çiftçiler tarlalar sulanamaz oldu. Yaklaşık bin dekar tarlalarını sulayamayan çiftçiler ise bu durumdan mağdur oluyor. Çiftçilerin tek umudu ise yağacak yağmur yağışlarında. Yağmurların kısa zamanda yağmaması durumunda kuraklığın tarladaki ürünlere büyük zarar vermesinden endişe ediliyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Günyüzü, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:13   Beylikdüzü'nde otomobil 3 katlı evin bahçesine uçtu
12:13   Başiskele İstiklal Caddesi yenileniyor
12:13   Beylikdüzü'nde otomobil 3 katlı evin bahçesine uçtu
12:13   TRABZON Cumhurbaşkanı Erdogan Diyarbakır daki anne Hacire Akar ile görüştü
12:12   Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk
12:12   Boztepe Hasat Festivali yapıldı
12:12   Nikaragua'da "dang humması" salgını