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Günyüzü'nde vatandaşa aşure ikramı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Günyüzü İlçe Teşkilatı tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

23.09.2019 14:47Günyüzü'nde vatandaşa aşure ikramı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Günyüzü İlçe Teşkilatı tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde, MHP İlçe Başkanı Musa Özdemir'in düzenlediği aşure programı vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Başkan Özdemir yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımıza Muharrem ayı münasebetiyle teşkilat olarak aşure ikramında bulunduk. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin. Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye de geçmiş olsun dileklerimi sunarım" dedi. Aşure programına Günyüzü İlçe Kaymakamı Koray Çelik ve Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut da katıldı. - ESKİŞEHİR

Milliyetçi Hareket Partisi, Günyüzü, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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