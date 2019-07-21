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Güpegündüz cadde ortasında yaşanan kavga anı kamerada

Bağcılar'da alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs ile cadde ortasında önünü kestiği otomobilin sürücüsü birbirlerine tehditler savurarak kavga etti.

21.07.2019 10:10
Bağcılar'da alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs ile cadde ortasında önünü kestiği otomobilin sürücüsü birbirlerine tehditler savurarak kavga etti. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Bağcılar Merkez Mahallesi Güngören Caddesi ile 674 Sokak kesişiminde meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, seyir halindeki otomobilin önünü kesti. Otomobildeki genç sürücünün inmesinin ardından alkollü şahıs ile aralarında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede yerini arbedeye bıraktı. Şahısların birbirlerini iterek kavga etmelerinin ardından araya vatandaşlar girdi.
"SENİ BURADA YAŞATMAM" DİYEREK TEHDİT ETTİ Bunun üzerine sürücü aracına binerek uzaklaşmak istedi ancak alkollü şahıs aracın kaportasına defalarca yumruk atarak gitmesini engelledi. Şahsın bu hareketi karşısında genç sürücü ise, "Seni burada yaşatmam" diyerek şahsı tehdit etti. Küfürler ve tehditler havada uçuştuğu kavga sonrası genç sürücü, otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise bir vatandaşı cep telefonu kamerasına yansıdı.
(Doğan Can Cesur/İHA) Güpegündüz cadde ortasında yaşanan kavga anı kamerada
Kaynak: İHA
Güngören, Bağcılar, kavga, Güncel

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