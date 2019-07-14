14.07.2019 16:47
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Güpegündüz motosiklet çalan hırsızlar kamerada

Güpegündüz motosiklet çalan hırsızlar kameradaİSTANBUL - Beylikdüzü'nde motosikletlere dadandan hırsızlar kameralara yansıdı.

Güpegündüz motosiklet çalan hırsızlar kamerada
İSTANBUL - Beylikdüzü'nde motosikletlere dadandan hırsızlar kameralara yansıdı. Hırsızlık anı kameralara yansıyan şüpheliler mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Beylikdüzü'nde yaz ayını fırsat bilen hırsızlar, sokaklarda park edilen motosikletlere dadandı. İlçedeki birçok alandan motosikletleri çalan hırsızlar kameralara yansıdı. Güpegündüz sokaklardaki motosikletleri çalan hırsıların rahat hareketleri görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşların fark ederek takibe aldıkları hırsızlardan birini bir süre sonra yine vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Çevredeki güvenlik kameralarını incelmeye alan polis ekipleri kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için ise çalışma başlattı. Güpegündüz motosiklet çalan hırsızlar kamerada
Kaynak: İHA
Beylikdüzü, 3. Sayfa

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