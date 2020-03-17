Gür'den Başkan Aşgın'a dezenfekte teşekkürü
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, koronavirüse karşı adeta savaş başlatan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte eden Çorum Belediyesi'ne teşekkür etti.
17.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:45
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür , koronavirüse karşı adeta savaş başlatan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte eden Çorum Belediyesi'ne teşekkür etti.
Virüsün Türkiye'de görülmesinin hemen ardından tüm belediye imkanlarını seferber ederek, yoğun bir çalışma başlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür eden Recep Gür, virüs için alınan tedbirlere de değindi.
Devletin koronavirüsle mücadelesini takdire şayan bulduklarını ifade eden Gür, başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere tüm Çorum halkından devletin aldığı önlemlere uymalarını istedi.
Koronavirüs vakasının artmaması temennisinde bulunan ÇESOB Başkanı Recep Gür, birlik binalarının da Çorum Belediyesi ekiplerince dezenfekte edilmesinden duyduğu memnuniyeti sözlerine ekledi. - ÇORUM
Virüsün Türkiye'de görülmesinin hemen ardından tüm belediye imkanlarını seferber ederek, yoğun bir çalışma başlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür eden Recep Gür, virüs için alınan tedbirlere de değindi.
Devletin koronavirüsle mücadelesini takdire şayan bulduklarını ifade eden Gür, başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere tüm Çorum halkından devletin aldığı önlemlere uymalarını istedi.
Koronavirüs vakasının artmaması temennisinde bulunan ÇESOB Başkanı Recep Gür, birlik binalarının da Çorum Belediyesi ekiplerince dezenfekte edilmesinden duyduğu memnuniyeti sözlerine ekledi. - ÇORUM
Kaynak: İHA
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