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Guardiola'nın e-mail ve telefon bilgileri çalındı

İngiliz devi Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola'nın e-mail ve telefon bilgilerinin bir hacker tarafından çalınarak 100 bin pounda satılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Polisin yakaladığı şahsın sorgusunun sürdüğü belirtildi.

27.02.2020 09:55 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:40Guardiola'nın e-mail ve telefon bilgileri çalındı

polisinin bu hafta başında Pep Guardiola'nın bilgisayarını hacklediğini ve İspanyol teknik adamın tüm yazışma ve özel bilgilerinin yanı sıra tüm futbolcuların telefon numaralarını 100 bin pounda satmaya çalışan bir dolandırıcıyı tutukladığı belirtildi.

"ŞU ANA KADARKİ EN KOLAY İŞİMDİ"

Daily Mail'in haberinde, dolandırıcının Guardiola'nın transfer etmek istediği futbolcuların yanı sıra futbolcularıyla ilgili özel yazışmalarının elinde olduğunu iddia etti. Polis sorgusunda hackerın Guardiola'nın maillerine akıllı telefonundan girdiğini, telefonundaki tüm rehber ve kişi bilgilerini indirdiğini belirterek bu işlemlerin 'şu ana kadarki en kolay işim' şeklinde nitelendirerek ulaştığını ifade ettiği haberin devamında yer aldı.

ESKİ BİR KULÜP ÇALIŞANI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Polisin dolandırıcıyı eski bir Manchester City kulüp çalışanı olarak değerlendirdiğini, kişinin bilgisayar, akıllı telefon ve kişisel tüm eşyalarının incelenerek karar vereceği ifade ediliyor.

(Sözcü)


Josep Guardiola, Manchester City, Manchester, Spor

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