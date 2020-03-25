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Güral Porselen'de Korona virüs tedbirleri

Güral Porselen ve Vitrifiye fabrikaları dünyayı ve ülkemizi saran Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı üst düzey tedbirler aldı.

25.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:32
Güral Porselen'de Korona virüs tedbirleri
Güral Porselen ve Vitrifiye fabrikaları dünyayı ve ülkemizi saran Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı üst düzey tedbirler aldı.

Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı önerilerini titizlikle uygulayan Güral Porselen'de, çalışanları ve iş ortaklarını Koronavirüs'ten koruma amaçlı önlemler, daha fabrikaya girişte başlıyor.

Fabrika sahasına giren herkesin vücut ısısı güvenlik görevlileri tarafından ölçülüyor. Tüm fabrika sahasında ilaçlama ve dezenfektan çalışması yapılırken, her bölüme dezenfektan ve kolonya dağıtıldı.

İhtiyaç duyanlara maske ve eldiven veriliyor. Ofisler ve çalışma alanları yeniden şekillendirildi. Personel 1 metre kuralına uyulması konusunda uyarıldı.

Yemekhanelere sınırlı sayıda, dönüşümlü olarak personel alınıyor, dezenfekte edilmiş çatal, kaşık, bıçak takımları ile ekmekler paketlenmiş olarak veriliyor. Yemekler bağışıklı sistemini güçlendirecek çeşitler arasından seçiliyor.

Dünyanın hemen hemen tüm ülkeleriyle çalışan fabrikada yurt dışına çıkışlar durduruldu.

Yurt dışından gelen personel ise kendi evinde 14 gün karantina kuralına uyma konusunda takip ediliyor.

Kronik hastalığı olan personel idari izinli. Mağazalar salgın riski ortadan kalkıncaya kadar kapatıldı.

Fabrikalarda alınan tedbir önlemlerini kamuoyu ile paylaşan Güral Porselen yetkilileri, dünyayı saran salgın riskinin en kısa sürede sona ermesi dileğinde bulundular. - KÜTAHYA
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Kaynak: İHA

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Güral Porselen, Güncel

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