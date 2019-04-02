Güray Altıntaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KIRKLARELİ BABAESKİ belediye başkan adayı olan Güray Altıntaş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KIRKLARELİ BABAESKİ ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Güray Altıntaş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KIRKLARELİ BABAESKİ adayı Güray Altıntaş kimdir? BTP KIRKLARELİ BABAESKİ adayı Güray Altıntaş yüzde kaç oy aldı?

Güray Altıntaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KIRKLARELİ BABAESKİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Güray Altıntaş BABAESKİ ilçesinde % 1,98 oranında oy almıştır. BABAESKİ ilçesinde % 1,98 oranında oy olan Güray Altıntaş adlı BTP adayı toplamda 363 adet oy sayısına ulaştı.

KIRKLARELİ BABAESKİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.