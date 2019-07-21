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Güray Müze 3x3 Basketbol Turnuvası sona erdi

Erciyes Üniversitesi Süleyman Demirel Spor Salonu'nda Hasketbol Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Güray Müze" 3x3 Basketbol turnuvası sona erdi.

21.07.2019 12:45 Güray Müze 3x3 Basketbol Turnuvası sona erdi
Erciyes Üniversitesi Süleyman Demirel Spor Salonu'nda Hasketbol Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Güray Müze" 3x3 Basketbol turnuvası sona erdi.

Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların oynandığı turnuva sonunda dereceye gerin takımlara ödülleri düzenlenen tören ile verildi. Tören sonrası bir açıklama yapan Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Aksoyak, "Sporcularımızın tecrübe kazanması, yeni arkadaşlıklar kurması, ve antrenmanlarda öğrendiklerini uygulama sahasında gösterebilmeleri için düzenlemiş olduğumuz turnuva son derece verimli oldu. Katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Güray Müze adına konuşan Nilay Tüysüz ise, "Kurumsal kimliğimizin yanı sıra birçok kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere de katkı sağlıyoruz. Bu desteklerimiz devam edecek" dedi.

Turnuvada Hask Rissing takımı şampiyon olurken, Ata-Han takımı ikinci, Naçarlar ise üçüncü oldu. Turnuvanın en değerli oyuncusu Burak Sertkaya seçilirken, sayı kralı Egemen Sezgin, asist kralı Yekta Efe Boztosun olurken, ribaund kralı ise Kaan Erdinç oldu. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Süleyman Demirel, basketbol, Spor

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