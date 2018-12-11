Güray Vural: "Biz Alışkınız Ama Fenerbahçe Değil"

Akhisarspor'un başarılı oyuncusu Güray Vural , ateş hattında devirdikleri Fenerbahçeli oyuncuların psikolojisini yorumladı.

Yaptığı asistle ve öne çıkan performansıyla galibiyetin mimarları arasında yer alan 30 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamada, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Kazanmamız gerekiyordu. Takım olarak çok iyi bir mücadele gösterdik. Yani bireyselden öte bu bir takım zaferi oldu" dedi ve ekledi:

'Toparlanacaklardır'

"Ben de dahil olmak üzere takım olarak buralada oynama konusunda tecrübeliyiz. Bazen sezon boyunca böyle stresli maçlar oynuyoruz düşme potasında. Ancak Fenerbahçe bu konuda tecrübesizdi. Sonuçta Fenerbahçe gibi büyük bir camiadan bahsediyoruz. Böyle büyük baskılar altında oynamak kolay değil. Belki birçok oyuncu ilk kez puan tablosunda buralarda oynamıştır. Bu tecrübeyi de iyi kullandık. Fenerbahçe elbette toparlanacaktır, böyle büyük bir takım bugünleri atlatacaktır. Onlara başarılar diliyorum." (Fanatik)