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Güray Vural, Gazişehir Gaziantep'te

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, 31 yaşındaki futbolcu Güray Vural'ı kadrosuna kattı.

24.07.2019 15:02 Güray Vural, Gazişehir Gaziantep'te
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, 31 yaşındaki futbolcu Güray Vural'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, son olarak Akhisarspor'da forma giyen Güray Vural ile temasa geçti.
Kırmızı-siyahlı takımın kampına katılan deneyimli oyuncu, futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy'un da yer aldığı törenle kendisini iki yıllığına Gazişehir Gaziantep'e bağlayan sözleşmeye imza attı.
Açıklamada, Güray Vural'a yeni sezonda başarılar dilendi.

Güray Vural, Gaziantep, Spor

Kaynak: AA

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