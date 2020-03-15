Gurbanoğlu ve şirket yöneticisine "terör örgütü" soruşturması
Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'nun yanı sıra şirket yöneticisi Nuray Nurcihan Perker de "terör örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
15.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:04
Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'nun yanı sıra şirket yöneticisi Nuray Nurcihan Perker de "terör örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, şüpheliler hakkında yapılan şikayet, ihbar ve Mali Şube Müdürlüğü tarafından yapılan tespitler doğrultusunda TCK'nın 314/2. maddesi uyarınca "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Mahkemesinden arama ve gözaltı kararı alındı.
Karar doğrultusunda Gurbanoğlu ile şirket yöneticisi Nuray Nurcihan Perker de gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin, şüphelilerin adreslerindeki arama çalışmaları devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, şüpheliler hakkında yapılan şikayet, ihbar ve Mali Şube Müdürlüğü tarafından yapılan tespitler doğrultusunda TCK'nın 314/2. maddesi uyarınca "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Mahkemesinden arama ve gözaltı kararı alındı.
Karar doğrultusunda Gurbanoğlu ile şirket yöneticisi Nuray Nurcihan Perker de gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin, şüphelilerin adreslerindeki arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Mübariz Mansimov, Güncel
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