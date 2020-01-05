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Gurbet özlemi kitap yazdırdı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Arslan Üstün, çalışmaya gittiği farklı şehirlerde yalnız kaldıkça yazdığı şiirlerini kitap haline getirdi.

05.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:58 Gurbet özlemi kitap yazdırdı
'nun ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Arslan Üstün, çalışmaya gittiği farklı şehirlerde yalnız kaldıkça yazdığı şiirlerini kitap haline getirdi.

Ünye'de kırtasiyecilik yapan Arslan Üstün, kitap satışı yapmak için farklı şehirlere çalışmaya gittiği sırada şiir yazmaya başladı. Şiirlerini yalnızlıktan ve gurbetteki özlemden ilham alarak yazan Üstün, ilk kitabı Her Şeye Rağmen'i kitapseverlerle buluşturdu.

İnsan yalnız kaldıkça en çok kendisini anladığını ifade eden Üstün, "İlk olarak Orhan Veli Kanık'ın şiirlerini çok okuyarak onun şiirlerinden ilham alarak yazdım. Daha sonra işim kırtasiyecilik olduğu için gurbette yalnızlıktan kendi şiirlerimi yazmaya başladım. İnsan yalnız kaldığında önce kendisini dinlermiş, ben de önce kendimi ve daha sonra yalnızlığımı dinledim. Tabii bir şiir, iki şiir dedikten sonra bunu bir kitap haline getirmek istedim. Kitabımın adı 'Her Şeye Rağmen.' Çünkü çalışıyoruz ama her şeye rağmen, kazanıyoruz ama her şeye rağmen, ağlıyoruz ama her şeye rağmen diyerek kitabımın adının böyle olmasını kararlaştırdım" dedi.

"Gurbet bana kitap yazdırdı"

Şehir şehir gezerek çalıştığı yerlerde yalnız kaldıkça şiirler yazdığını ifade eden Üstün, "Ben gurbete çıktıktan bir süre sonra şiirlerimi yazıp biriktirmeye başladım. Ama bugün geldiğim noktada kitabımın adından da anlaşılacağı gibi gurbetteyim ama her şeye rağmen diyebiliyorum. İnşallah kitapseverlerin beğenisi olursa ikinci bir kitabımı da çıkarmayı düşünüyorum" diye konuştu. - ORDU

Ordu, Ünye, Güncel

Kaynak: İHA

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