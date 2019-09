Gurbetçi aileler, özel çocukları için aradıkları umudu Türkiye'de buldu

Gurbetçi aileler, özel çocukları için aradıkları umudu Türkiye 'de bulduKilometrelerce yol geldiler, çocuklarındaki gelişimi görünce büyük mutluluk yaşadılarOğlunun 1 saniye gözünün içine bakmadığı anne Türkiye'de sevince boğulduKOCAELİ - Yabancı ülkelerde yaşayan Türk aileler, otizm teşhisi ve belirli gelişim bozukluğu yaşayan çocukları için umudu Türkiye'de buldu. Zorlu bir sürecin ardından çocuklarının gelişim gösterdiğini gören aileler, büyük sevinç yaşadı.Yaşadıkları ülkelerde çocuklarına otizm ve gelişim bozukluğu teşhisi konulan aileler, çare bulamayınca Türkiye'deki rehabilitasyon merkezlerine yöneliyor. Almanya, Fransa, İngiltere ve Belçika gibi gelişmiş ülkelerde yaşayan aileler, sağlık politikaları nedeniyle çocuklarının iyi bir şekilde eğitim almasını sağlayamıyor. Bu nedenle Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan birçok aile, binlerce kilometre uzaklıktaki Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ne geldi. Yaptıkları araştırmalar neticesinde Kocaeli'deki rehabilitasyon merkezinde verilen eğitimin yaşadıkları ülkeye göre daha gelişmiş olduğunu öğrenen aileler, merkezde aldıkları eğitimle kısa sürede çocuklarındaki gelişmeyi görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Yaşadıkları ülkelerde verilen eğitimin yüzeysel olduğunu ve eğitim almak için uzun bir süreçten geçmek zorunda kaldıklarını ifade eden aileler, Türkiye'de bireysel, duyu, oyun ve atla terapi gibi yöntemlerle çok kısa sürede çocuklarının gelişim gösterdiklerini söylediler.Oğlundaki gelişmeyi görünce tekrar Türkiye'ye geldiÇocukları için umudu Türkiye'de bulan ailelerden birisi de Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşayan Havva ve Servet Ekiz çifti oldu. Ekiz çiftinin 5 yaşındaki çocukları Yavuz Selim için 3 yaşında konuşma geriliği ve gelişim bozukluğu teşhisi konuldu. Aile, çocuklarının konuşamayacağını ve işaret dili alması gerektiğini öğrendi. Oğlunun konuşamayacak olmasını kabullenemeyen anne Havva Ekiz, umudunu yitirmeyerek Mayıs ayında Türkiye'ye gelme kararı aldı. Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 10 gün eğitim alan Yavuz Selim, daha önce söyleyemediği birçok kelime ile kendisini ifade etmeye ve iki kelimeli cümleler kurmaya başladı. Yaşanan gelişme üzerine büyük mutluluk yaşayan anne Ekiz, oğlunun eğitimine devam etmesi için tekrar Türkiye'ye geldi. Oğlundaki gelişme nedeni ile eğitimine Türkiye'de devam etmek istediklerini söyleyen anne Ekiz, "Yurt dışında oğlum için yapılan terapide çocuğumun işaret dili eğitimi almasını söylediler. Biz bunu kabullenmediğimiz için buraya gelmeye karar verdik. Buradaki eğitimle yaşanan pozitif yöndeki gelişmelerden çok memnun kaldığımız için tekrar gelmeye karar verdik. Buradaki kurumun vermiş olduğu eğitimden çok memnunuz. Çünkü çok gelişmiş. Birebir ilgilenilmesi ve doğa ile iç içe olması, at, havuz terapisinin bir arada olması bize daha çok pozitif gelişmeler sağladı" dedi."Kısa zamanda büyük yol katettik"Yavuz Selim'in aldığı eğitim ve gelişimi hakkında bilgiler aktaran merkez eğitimcilerinden Ayça Baykal, "Konuşma bozukluğu ve gelişim geriliği ile kurumumuza Almanya'dan gelen 5 yaşındaki Yavuz Selim, daha önce kurumumuzda 10 gün eğitim almıştı. Aileler gördüğü gelişmeler üzerine tekrar kurumumuzda eğitim alma kararı verdi. İkinci 'kez kurumumuza geldiler. Selim'e yurt dışında yoğun olarak işaret dili eğitimi verilmişti. Bizim burada vermiş olduğumuz at, bireysel, havuz terapisi ile birlikte pek çok kelimeyi söyleyebilmekte ve kendisini ifade edebilmekte. Ayrıca kurumumuzda bulunan hayvanlarla da iletişim kurma şansına sahip olduğu için sosyal gelişiminde de gözle görülür bir gelişim olduğunu gözle görebilmekteyiz. Hayvanlar çocuklarımıza empati ve sorumluluk duygusu kazandırılmasına yardımcı olduğu için Selim de bu yönde de pozitif gelişim gösterdi. Kısa zamanda büyük yol katettik" diye konuştu."3 haftada gözle görülür şeyler olduğunu fark ettik"Fransa'nın Mulhouse şehrinde yaşayan Fatih Erdoğan da teşhis konulan oğlu Batuhan için Türkiye'ye gelme kararı aldı. Oğlunda 3 haftada verilen eğitimle büyük gelişmelerin yaşanmaya başlandığını söyleyen Erdoğan, "Otizm teşhisi konuldu. Orada eğitimlere başladık, hala da devam ediyoruz. Ama oradaki eğitimlerde bizi memnun edecek bir gelişme göremediğimiz için araştırma yapmaya başladık. Yaptığımız araştırmalar neticesinde Kocaeli'de bulunan bu eğitim merkezini gördük. Biraz takip ettik ve gördüklerimiz bize mantıklı geldi. Geldik, şu anda buradayız. Her şey güzel. 3 haftadır burada aldığımız eğitimde gözle görülür gelişimler yaşandığını görebiliyoruz. Biz orada 1 yıldır eğitim alıyoruz. Ama burada daha 3 haftada gözle görülür şeyler olduğunu fark ettik. Bu çok sevindirici, umut ve mutluluk veren bir duygu. Çünkü her şey Batuhan için" şeklinde konuştu."İki saniye de olsa gözüme baktığını fark ettim"Almanya'da otizm teşhisi konulan ve 7 aydır tedavi olamayan 3 yaşındaki İsa'nın annesi Aygün Yalçın da umudu Türkiye'de arayan aileler arasında yer alıyor. Kocaeli'de aldıkları eğitimle oğlunun kısa sürede gelişim göstermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Yalçın, "Otizm teşhisini Mart ayında aldı. Almanya'da onun tedavisini başlatabilmek için 7 ay bir süreç veriyorlar. Biz de onu beklemeyip hemen gelip Türkiye'de eğitime başlayalım dedik. Almanya'da bu eğitimi verecek insanlar, terapistler yok. Onun için bekleme süresi çok uzun oluyor. Eğitimler ise haftada 2 gün 1 saat oluyor. Biz haberlerde İngiltere'den eğitim için gelen bir aileyi görmüştük. İlerlemeyi gördüğümüz için geldik. Bireysel, duyu, oyun, berard, at ve yüzme terapisi gibi eğitimler alıyor. 1 haftadır aldığı eğitimle göz teması kurmaya başladığını, ismine hitap edildiğinde tepki verdiğini ve iki saniye de olsa gözüme baktığını fark ettim. Eskiden bunu yapmıyordu. Bu bizi duygulandırdı. Eşim Almanya'da çalıştığı için gelemedi ve gelişimi göremedi. Görüntülerini gönderiyorum, mutluyuz. Yine tatil olduğunda gelmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.