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Gurbetçi ailenin otomobili takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Gurbetçi ailenin otomobili takla attı: 1 ölü, 3 yaralıBİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, Fransa'dan yaz tatiline gelen gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

29.07.2019 20:41
Gurbetçi ailenin otomobili takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Gurbetçi ailenin otomobili takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, Fransa'dan yaz tatiline gelen gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, Serhat Güzeldere (18) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Bingöl'ün Karlıova ilçesi Kümbet köyü mevkiinde meydana geldi. Fransa'dan yaz tatili için Muş'a gelen gurbetçi ailenin içinde bulunduğu Fuat Güzeldere (45) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, ziyaret amaçlı gittikleri Erzurum'dan döndükleri sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı. Kazada, sürücü Fuat Güzeldere, eşi Hatice (43) ve oğlu Mazlum Güzeldere (18) yaralanırken, yeğeni Serhat Güzeldere ise hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıları Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar Acil Servis'te tedaviye alınırken, hayatını kaybeden Serhat Güzeldere'nin cenazesi ise otopsi için morga konuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karlıova, Fransa, Güncel

Kaynak: DHA

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