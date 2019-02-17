Gurbetçi Vatandaş, Can Dündar'ın Yüzüne Haykırdı: Sen Vatan Haini Değil misin?

'Terör örgütü FETÖ ve PKK adına faaliyette bulunmak' suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan ve Almanya'ya kaçan Can Dündar'ı gören bir gurbetçi vatandaş, 'Sen vatan haini değil misin' diyerek tepki gösterdi. Dündar'ın hızlı adımlarla uzaklaştığı anlar da kameraya yansıdı.

HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI

MİT TIR'larının durdurulması ile ilgili davada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Gazeteci Can Dündar hakkında Yargıtay'ın bozma kararının ardından yerel mahkeme gıyabi tutuklama ve kırmızı bülten çıkarılmasına karar vermişti.