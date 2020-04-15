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Gurbetçi vatandaştan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 400 Euro

Korona virüs önlemleri kapsamında Türkiye'de kendilerine gösterilen ilgiden memnun kalan gurbetçi vatandaş Remzi Demirkoparan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 400 Euro bağışta bulundu.

15.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:28
Gurbetçi vatandaştan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 400 Euro
Korona virüs önlemleri kapsamında Türkiye 'de kendilerine gösterilen ilgiden memnun kalan gurbetçi vatandaş Remzi Demirkoparan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 400 Euro bağışta bulundu.

Talas Yenidoğan Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan Remzi Demirkoparan, Talas Vefa Destek Merkezi'ni arayarak Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bağışta bulunmak istediğini ancak 65 yaş üzerinde olduğu için sokağa çıkamadığını söyledi. Talas Vefa Destek Merkezi görevlileri de Remzi Demirkoparan'a ulaşarak teslim aldıkları 400 Euro'yu bağış hesabına yatırdıktan sonra dekontunu teslim etti.

"Bize paşalar gibi baktılar"

Fransa'da yaşadığını ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldiğini belirten Remzi Demirkoparan, Bolu'da 14 gün karantinada kaldıklarını ifade ederek, "Devletimiz sağ olsun bize 14 gün çok güzel baktı. Yaptıklarını hiç unutamıyorum. Bize paşalar gibi baktılar. Devletimle gurur duydum ve ben de çorbada tuzum bulunsun diye yardım yapmak istedim. Ancak sokağa çıkamadığım için Talas Vefa Destek Merkezi'nden yardım istedim. Sağ olsun onlar da geldiler, parayı bankaya yatırıp dekontunu teslim ettiler. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

Remzi Demirkoparan ve ailesine Talas Belediyesi de içerisinde kağıt sabun, maske, limon kolonyası ve korona virüsle mücadele broşürü ile İletişim Ailede Başlar kitabı olan hijyen çantası hediye etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Türkiye, Talas, Güncel
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