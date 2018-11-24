Gurbetçiler Mehmetçik'e Televizyon Hediye Etti

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:29



24 Kasım 2018 Cumartesi 16:29

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinden Almanya'ya göç eden gurbetçiler, orada kurdukları Almanya Ormanlılar Derneği eliyle beldelerindeki Jandarma Karakol Komutanlığında görevli askerler için televizyon hediye etti.Dernek Başkanı Abdullah Akay, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre önce ziyaret ettikleri memleketlerinde, yeni hizmet binasına taşınan Jandarma Karakol Komutanlığının bir ihtiyacını gidermek istediklerini belirtti.Bu doğrultuda Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Mehmetçik için televizyon aldıklarını anlatan Akay, "Askerlerimize televizyon hediye etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bizlere desteklerini esirgemeyen yönetim kuruluna, dernek üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.Televizyon, Derneğin Ormanlı Temsilcisi Varol Aksoy tarafından karakol komutanlığına teslim edildi.