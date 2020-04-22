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GURBETÇİLER VE YABANCI UYRUKLU YOLCULAR ÜLKELERİNE DÖNÜYOR

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uçuşların iptal olmasının ardından Türkiye'de kalan aralarında gurbetçiler ve yabancı uyruklu yolcular Türk Hava Yolları'nın (THY) tahliye uçaklarıyla ülkelerine dönüyor.

22.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:26
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uçuşların iptal olmasının ardından Türkiye 'de kalan aralarında gurbetçiler ve yabancı uyruklu yolcular Türk Hava Yolları'nın (THY) tahliye uçaklarıyla ülkelerine dönüyor. 37 İspanya vatandaşı İstanbul Havalimanı'ndan kalkan tahliye uçağıyla Madrid 'e gitti.
Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların durdurulmasının ardından çeşitli nedenlerle yurt dışında bulunan birçok yolcu kendi ülkelerine dönememişti. Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere birçok yabancı havayolu şirketi yolcuların talepleri doğrultusunda özel uçuşlar gerçekleştirerek vatandaşlarını ülkelerine ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda gurbetçilerin de aralarında bulunduğu yabancı uyruklu yolcuların ülkelerine dönüşleri sürüyor. Bugün de 37 İspanya vatandaşı Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndan kalkan tahliye uçağıyla Madrid'e gitti. Ayrıca Almanya ve Sırbistan gibi Avrupa ülkelerine de seferler gerçekleştiriliyor. THY, 20-28 Nisan tarihleri arasında 59 ülkeden tahliye uçuşu gerçekleştiriyor. Operasyon kapsamında 63 geniş 40 dar gövde uçakla icra edilecek 195 tahliye uçuşu ile 25 bine yakın vatandaşın Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. GURBETÇİLER VE YABANCI UYRUKLU YOLCULAR ÜLKELERİNE DÖNÜYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Koronavirüs, Türkiye, Madrid, Güncel
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