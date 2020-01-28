Gurbetçilerden Zara'ya sılayı rahim ziyareti

"Gurbetten Zara'ya Sılayı Rahim Yolculuğu" organizasyonu ile 50 kişilik gurbetçi kafilesi Zara ilçesini ziyaret etti.

Organizasyon hakkında AA muhabirine açıklama yapan Hacı Ali Arslan, bu yıl farklı bir organizasyon yapmak için dört arkadaşla bir araya geldiklerini söyledi.

Sosyal medya üzerinden duyuru yaptıklarını belirten Arslan, "Başlattığımız etkinliğe 35 kişilik bir kafile oluşturarak uçak yolculuğu ile Zara ilçesine gelirken, İstanbul da dahil farklı illerden özel araçlarla da gurbetçilerimiz organizasyona iştirak ederek 50 kişilik bir çoğunluğa ulaştık." dedi.

Kış sezonunda sıla ziyareti yapmak istediklerini belirten Arslan, "Yazın herkes giderken, kışın pek kimsenin tercih etmediği memleket ziyaretini cazip hale getirmek ve özendirmek için böyle bir etkinlik tertip ettik. Üç gün süre ile kabristan, eş, dost, akraba, esnaf ziyaretleri, Zara Has Gecesi programı, müze ziyareti, serbest zaman programı yaparak bir nebze de olsa sıla hasreti giderdik." ifadelerini kullandı.

Doktor, avukat, iş insanı, esnaf, memur, genel müdür gibi bir çok meslekten gurbetçilerin katılımıyla güzel bir organizasyon düzenlediklerini söyleyen Arslan, ilçe halkına da teşekkür etti.

Kaynak: AA