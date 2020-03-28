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Gurbetçilere ait yabancı plakalı araçların Türkiye'de kalma süresi uzatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'de bulunan yabancı plakalı araçlarının yurtta kalma süresinin, gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 30 Haziran 2020'ye kadar...

28.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:52
Gurbetçilere ait yabancı plakalı araçların Türkiye'de kalma süresi uzatıldı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye 'de bulunan yabancı plakalı araçlarının yurtta kalma süresinin, gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığını bildirdi.
Bakan Pekcan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresini gümrük idaresine başvuru yapılması gerekmeksizin 30 Haziran 2020'ye kadar uzattık." ifadelerini kullandı.
Bu süreçte, firmaların gümrük mevzuatından kaynaklı bazı süre yükümlülüklerine uymakta karşılaşabileceği sorunları ortadan kaldırmaya yönelik gerekli önlemleri aldıklarını belirten Pekcan, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda, geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte işleme rejimi veya geçici ihracat kapsamında gümrük idaresince verilen izin süresi dolan ya da dolacak eşya için izin süre sonunu, yükümlü tarafından herhangi bir başvuruda bulunulmasına gerek olmaksızın 30 Haziran 2020 olarak belirledik."
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Kaynak: AA

Etiketler: Ruhsar Pekcan, Türkiye, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Gurbetçilere ait yabancı plakalı araçların Türkiye'de kalma süresi uzatıldı - Ekonomi

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