Gurbetçilerin "dönüş" yolculuğu başladı

Yurt dışında yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.Kapıkule'nin girişinde yaşanan yoğunluğu önlemek için Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli önlemler aldı.Polis ekipleri, sınır kapısı önünde oluşan yoğunluğun kısa sürede azalması ve araçların düzenli şekilde işlemlerini yapabilmesi için yönlendirme yaptı."İçimiz buruk ama ne yapalım gurbetlik" Almanya 'ya dönen Tunay Zağalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilin çabuk geçtiğini söyledi.Yıllık iznini her yıl Türkiye 'de geçirdiğini belirten Zağalı, " Dönüş yapıyoruz, içimiz buruk ama ne yapalım gurbetlik olunca böyle oluyor. İnsan doğduğu yerde değil doyduğu yerde yaşıyor. Yozgat'tan çıktık Kapıkule'ye vardık. Geri dönüş için büyük bir konvoy var göründüğü gibi. Geri dönüş başladı. İçimizdeki en büyük sızı da Kurban Bayramı'nı Türkiye'de geçirememek. Çocuklarımız Almanya'da, iznimiz bitti mecburen dönüş yapıyoruz." diye konuştu.Almanya'ya giden Kasım Cevleyen de tatilde bol bol para harcadığını dile getirerek, "Memleket kalkınsın diye elimizden gelen her şeyi yaptık. Türkiye varsa biz varız. Kuşadası, İzmir, Bursa, Eskişehir ve Sakarya'yı gezdik. Her gezdiğimiz yerde de alışveriş yaptık, memleketimiz kalkınsın diye. Tatil bizim ihtiyacımız ama biz memleketimizi düşünerek geliyoruz. İspanya'ya da tatile gidebilirdim ama vatanımıza geldik." ifadelerini kullandı.Gelen gurbetçi sayısı arttıÖte yandan, yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçiler de sınır kapılarından giriş yapmaya devam ediyor.Geçen yıl temmuz ayında Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 944 bin 940 gurbetçi Türkiye'ye giriş yaparken, bu yıl temmuz ayında 1 milyon 10 bin 204 gurbetçi giriş yaptı.