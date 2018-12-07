Gurbetçilerin Evlerini Soyan 3 Kişi Tutuklandı

Kahramanmaraş
'ta gurbetçilerin evlerini soydukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, yurt dışında yaşayan bir kişinin polise evinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili müracaatının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, kısa sürede şüphelilerin kimliklerini belirledi. Evden televizyon, ütü, şofben, bilgisayar, halı, 850 euro, 350 TL, 5 adet bilezik çaldığı belirlenen Mustafa T. (19), Rıfat Y. (27) ve Ramazan T. (29) polis ekipleri tarafından yakalandı.
Çaldıkları eşyaları ikinci el pazarında satan 3 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - KAHRAMANMARAŞ
Hırsızlık Büro Amirliği,Kahramanmaraş
07 Aralık 2018 Cuma 17:04