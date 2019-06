Gurbetçilerin "hasret" yolculuğu

Gurbetçilerin "hasret" yolculuğuYıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere çalıştıkları ülkelerden yola çıkan Türk vatandaşları Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyorYurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, yıllık izinlerini kullanmak üzere ana vatanları Türkiye 'ye gelmeye başladı.Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere çalıştıkları ülkelerden yola çıkan Türk vatandaşları genellikle Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor.İzinleri 6 ile 8 hafta arasında değişen yurt dışında yaşayan Türklerden uçak dışında kara yolunu tercih edenler, yüzlerce kilometreyi aşarak kimi 3 kimi 4 günde Türkiye'ye ayak basıyor."Vatan hasreti engel tanımıyor" Almanya 'dan eşiyle gelen Zekiye Akkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz tatilini Ankara ve Trabzon 'da geçireceğini söyledi.Yollarda çok yorulduklarını fakat Türkiye'ye giriş yapmanın mutluluğunun her şeye değer olduğunu ifade eden Akkoç, "Vatan özlemi bitmiyor, Ankara'ya gideceğiz, oradan Trabzon. Büyüklerimizle buluşacağız, hasret gidereceğiz. Yollar ne kadar yorucu olsa da vatan hasreti engel tanımıyor." dedi.Yaz tatilini Denizlide geçirecek olan Burak Ünlü de her sene bu yol çilesini çektiklerini fakat vatana dönmenin her şeye değer olduğunu dile getirdi.Bir süre kuyrukta bekleyen Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, işlemlerinin ardından Kapıkule'den giriş yaparak tatillerini geçirecekleri memleketlerine hareket etti. Gurbetçilerin "hasret" yolculuğuYıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere çalıştıkları ülkelerden yola çıkan Türk vatandaşları Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyorYurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, yıllık izinlerini kullanmak üzere ana vatanları Türkiye'ye gelmeye başladı.Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere çalıştıkları ülkelerden yola çıkan Türk vatandaşları genellikle Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor.İzinleri 6 ile 8 hafta arasında değişen yurt dışında yaşayan Türklerden uçak dışında kara yolunu tercih edenler, yüzlerce kilometreyi aşarak kimi 3 kimi 4 günde Türkiye'ye ayak basıyor."Vatan hasreti engel tanımıyor"Almanya'dan eşiyle gelen Zekiye Akkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz tatilini Ankara ve Trabzon'da geçireceğini söyledi.Yollarda çok yorulduklarını fakat Türkiye'ye giriş yapmanın mutluluğunun her şeye değer olduğunu ifade eden Akkoç, "Vatan özlemi bitmiyor, Ankara'ya gideceğiz, oradan Trabzon. Büyüklerimizle buluşacağız, hasret gidereceğiz. Yollar ne kadar yorucu olsa da vatan hasreti engel tanımıyor." dedi.Yaz tatilini Denizlide geçirecek olan Burak Ünlü de her sene bu yol çilesini çektiklerini fakat vatana dönmenin her şeye değer olduğunu dile getirdi.Bir süre kuyrukta bekleyen Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, işlemlerinin ardından Kapıkule'den giriş yaparak tatillerini geçirecekleri memleketlerine hareket etti.