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Gurbetçiye 5 bin lira "plaka" cezası

Edirne'nin Keşan ilçesinde, kayıtlı olmadığı halde aracına soyadının yazılı olduğu plaka takan sürücüye 5 bin lira ceza kesildi.

05.08.2019 16:07 Gurbetçiye 5 bin lira
Edirne'nin Keşan ilçesinde, kayıtlı olmadığı halde aracına soyadının yazılı olduğu plaka takan sürücüye 5 bin lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, ABD'de yaşayan B.B yıllık iznini kullanmak için Keşan'a geldi.
Soyadının yazılı olduğu plakaları taktığı otomobiliyle gezintiye çıkan B.B, Tayyip Akalın Caddesi'nde polis tarafından durduruldu. Araç, incelenmek üzere Keşan Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.
Otomobilin tescilli plakalarını çıkartarak bagaja koyduğu, yerine ise soyadının yazılı olduğu özel plakaları taktığı tespit edilen B.B'ye 5 bin lira ceza verildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Edirne, Keşan, Güncel

Kaynak: AA

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