Gurbetteki Kütahyalılar, Almanya'nın Datteln Şehrinde Buluşuyor

Almanya
'da yaşayan Kütahyalılar, düzenlenecek bir organizasyon ile bir araya gelecek.
Almanya Wuppertal Kütahyalılar Derneği tarafından düzenlenecek geceye birbirinden değerli sanatçıların katılacağı ve bu gecede Kütahyalıların doyasıya eğleneceği program hazırlıklarının sürdüğü bildirildi.
Dernek Başkanı İsmail Taşcıoğlu, 1 Aralık
'ta düzenlenecek gece ile ilgili yaptığı açıklamada, "Geleneksel olarak bu sene düzenlediğimiz programda, gurbetteki hemşehrilerimizi kaynaştırma,tanışma ve birlik, beraberliğimiz için önemli olduğunu biliyoruz. Almanya Wuppertal Kütahyalılar Derneği olarak kültürümüzü Avrupa
'da yaşatmaya çalışıyoruz. Derneğimizin organize ettiği gecede, gurbetteki Kütahyalılar bir araya gelerek, hem geleneklerini yaşayacaklar, hem de yöresel sanatçılarımız ile bir araya gelecekler" dedi.
Almanya'nın Datteln şehrindeki Çimen Düğün Salonu'nda yapılacak geceye, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş
'ın onur konuğu olarak katılacağı ve Türkiye
'den birçok sanatçı ve özel konukların sahne alacağı açıklandı. - KÜTAHYA
19 Kasım 2018 Pazartesi 10:47