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Gürbulak Gümrük Sahasında 'usulsüzlük' operasyonu: 42 gözaltı

TİCARET Bakanlığı, Ağrı Gürbulak Gümrük Sahasında yapılan işlemlere ilişkin geçmişe dönük inceleme ve soruşturma kapsamında, kaçakçılık faaliyetlerinde dahli olduğu değerlendirilen 37'si kamu görevlisi 42 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

17.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:24Gürbulak Gümrük Sahasında 'usulsüzlük' operasyonu: 42 gözaltı

TİCARET Bakanlığı, Ağrı Gümrük Sahasında yapılan işlemlere ilişkin geçmişe dönük inceleme ve soruşturma kapsamında, kaçakçılık faaliyetlerinde dahli olduğu değerlendirilen 37'si kamu görevlisi 42 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı'nca Gürbulak Sınır Kapısında ticari araç geçişlerinde bazı usulsüz işlemler yapıldığı yönünde alınan bilgiler üzerine operasyon başlatıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın talimatı ile başlatılan operasyon doğrultusunda Gürbulak Gümrük Sahasında yapılan işlemler hakkında geçmişe dönük inceleme ve soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında Türkiye'ye İran'dan getirilen çay ve benzeri ürünlerin işlemlerinin bazılarının usulsüz olarak tamamlandığı tespit edilirken, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca görevini kötüye kullanarak, kaçakçılık faaliyetlerinde dahli olduğu değerlendirilen 37 kamu görevlisi ve gümrüklerde işlem gerçekleştiren 5 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Başsavcılık gözetiminde Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında 42 kişi, 13 ilde düzenlenen operasyon ile gözaltına alınarak, Doğubayazıt'a sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdüğü kaydedildi.

ANKARA, -



Gürbulak, Güncel

Kaynak: DHA

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