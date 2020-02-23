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Gürbulak Sınır Kapısı kapatıldı

İran'da ölümle sonuçlanan yeni tip korona virüs vakaları nedeniyle Gürbulak Sınır kapısı kapandı.

23.02.2020 19:45 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:45Gürbulak Sınır Kapısı kapatıldı
'da ölümle sonuçlanan yeni tip korona virüs vakaları nedeniyle Sınır kapısı kapandı.
'ye komşu olan İran'da korona virüs nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Gürbulak Sınır Kapısı kapatıldı. Gümrük içinde korona virüs için dezenfekte çalışmaları yapan ekiplerin görüntüsü dikkat çekti. Türkiye-İran sınır geçiş kapılarından biri olan Gürbulak Sınır Kapısının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kapatıldığı açıklandı. Açıklamanın ardından, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Sınır Kapısı önünde hareketli saatler yaşanırken, Sınır kapısı önünde oluşan tır kuyrukları görüldü.
(Ercan Tunç/İHA)

Gürbulak, Türkiye, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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