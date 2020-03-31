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Son dakika: Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi

Son dakika: Gürbulak Sınır Kapısı'nda, İran'dan gelen Türkiye-İran Doğalgaz Boru hattında patlama meydana geldi.

31.03.2020 06:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 07:39

Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesinde Gürbulak Sınır Kapısında İran 'dan gelen Türkiye-İran Doğalgaz Boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çıkan yangında alevler yaklaşık 40 metreye yükseldi.

İran üzerinden Erzurum'a gelen doğalgaz boru hattında bugün saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Türkiye'nin İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında, alevler gökyüzüne yükseldi. Patlama sonrası alevlerin yükseldiği doğalgaz boru hattındaki yangın çevre köylerden de görüldü.

GAZ AKIŞI KESİLDİ

Patlamanın etkisi ile çevre köylerde oturanlar büyük bir panik yaşadı. Yangınla ilgili görevliler boru hattında tedbir aldı. İtfaiye, sivil savunma ve güvenlik güçlerinin tedbir aldığı yangında doğalgaz boru hattının gaz akışı vana kapatılarak kesildi. Boru hattındaki yangını söndürmek için hattaki gazın bitmesinin beklendiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken doğalgaz boru hattındaki patlama ve ardından çıkan yangının nedeni araştırılıyor.

Son dakika: Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi

Kaynak: DHA

Etiketler: Gürbulak, Türkiye, İran, Güncel

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Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi
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