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Gürbulak Sınır Kapısı'nda korona virüs tedbirleri arttırıldı

Komşu ülke İran'da çıkan korona virüs nedeni ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda sağlık ve güvenlik tedbirleri arttırıldı.

24.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:05Gürbulak Sınır Kapısı'nda korona virüs tedbirleri arttırıldı
Komşu ülke 'da çıkan korona virüs nedeni ile 'nın Doğubayazıt ilçesindeki Sınır Kapısı'nda sağlık ve güvenlik tedbirleri arttırıldı.
Sınır kapısından geçişler tek taraflı kontrollü olarak yapılırken, yaklaşık 5 kilometrelik tır kuyrukları oluştu. 'den İran'a giden tır sürücüleri virüse çare bulunmadan bir daha Türkiye'ye gelemeyecekleri için üzgün olduklarını belirttiler.
Tır kuyruğunda bekleyen İranlı tır sürücüsü Cevat Naci, yaklaşık 20 yıldır Türkiye'ye gidiş geliş yaptığını ve korona virüs sebebi ile virüse çare bulunmadan Türkiye'ye geri dönemeyecekleri için üzgün olduklarını ifade etti. Türkiye'nin kendi vatandaşlarının sağlığını göz önüne alarak sınırları kapatma kararı almasında haklı olduğunu dile getiren Naci, "Ülkemizde virüs çıktı. Ailemiz ve insanlarımız için endişeliyiz. Şu an bizde gideceğimiz için endişe taşıyoruz. Umarım en kısa zamanda çözüm bulunur. Oluşan bu kuyrukta da yaklaşık üç gün boyunca bekleyeceğiz" dedi.
Türkmenistan'dan İran üzerinden Türkiye'ye yük getiren tır şoförü Reşat Beydere ise İran tarafından Türkiye'nin görevlendirdiği sağlık ekibinin kontrolünde ülkeye giriş yaptıklarını ve sağlık önlemlerinin üst düzeye çıkarıldığını belirtti.
(İHA)

Gürbulak, Türkiye, Ağrı, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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