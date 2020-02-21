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Gürbulak Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri alınmaya başlandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için bazı tedbirler alındı.

21.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:52Gürbulak Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri alınmaya başlandı
'nın Doğubayazıt ilçesindeki Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için bazı tedbirler alındı.
'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye'nin bu ülkeyle sınırındaki Gürbulak'ta tedbir alınmaya başlandı.
Bu kapsamda Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanıyor.
İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyenler, sınır kapısında görevlendirilen 1 doktor ve 3 hemşire tarafından sağlık taramasından geçiriliyor.
İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin de gümrük personeline koronavirüs tedbirleri konusunda eğitim vereceği öğrenildi.
Öte yandan, sınır kapısına termal kamera kurulacağı bildirildi.

Doğubeyazıt, Gürbulak, İran, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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