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Son dakika: Gürbulak sınır kapısında teröristlerin gerçekleştirdiği roketli saldırıdan ilk görüntüler geldi

Son dakika: Ağrı'da Gürbulak sınır kapısının yakınlarında gümrük müdürlüğüne ait bir araca teröristlerce roketli saldırı düzenlendi. Saldırının ardından teröristler takip edilerek kıstırıldı. Serviste bulunan Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanı bir kişi şehit oldu.

02.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:26

sınır kapısının 3 kilometre yakınında bulunan tır parkı yakınlarında Gümrük Müdürlüğüne ait bir araca roketli saldırı düzenlendi. Araçta bulunan Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personeli şehit oldu. Acı haberi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan verdi.

Olayın ardından operasyon başlatıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Teröristler takip edilip kıstırıldı, şu an çatışma devam ediyor" dedi.

"ÇATIŞMA DEVAM EDİYOR"

Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Bu sabah 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" dedi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Bölgede sıcak çatışma devam ederken, roketin isabet ettiği bölgeden ilk görüntüler de geldi.

İşte o fotoğraflar:

Son dakika: Gürbulak sınır kapısında teröristlerin gerçekleştirdiği roketli saldırıdan ilk görüntüler geldi

Gürbulak, Ağrı, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (4)
BELKİ,:işini yapan adamlardan ne istiyorsunuz, ne bu kin
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DURAN TEKERLEK:düşmanımız çok ama biz inanıyoruz ki hepsi dize gelecek! bu topraklar onların mezarı olacak!
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BAYRAM ÖLMEZ:BU ÜLKEYİ YIKMAK İSTEYENLERİN HEPSİ TEK TEK DİZ ÇÖKECEK
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!!!:kıyamet kopsa herkes hakketiği yere gitse. nedir artık bu yaa dünya yaşanacak yer deil. insanlar çok korkun. kimse kimseyi anlamıyor herkes bir zulüm peşinde ucubeye döndü insan oğlu. heyeht ne hazin son:(!
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2.03.2020 11:59:29